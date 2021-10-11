В Рязанской области за сутки десять человек скончались от коронавируса

За сутки заболели 164 человека, всего с начала пандемии — 43 952. За сутки выздоровели 162 человека, всего 40 520 человек.

В Рязанской области за сутки десять человек скончались от коронавируса, всего число летальных случаев с начала пандемии достигло 1206. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки заболели 164 человека, всего с начала пандемии — 43 952. За сутки выздоровели 162 человека, всего 40 520 человек.

В России за сутки заболели 29 409 человек, общее число заболевших с начала пандемии достигло 7 804 774.

В России за сутки выздоровели 15 460 человек, всего 6 873 579. За сутки в стране скончались 957 человек, с начала пандемии умерли 217 372.