В Рязанской области на поддержку семей с детьми дополнительно выделили более 242 миллионов

Выплаты предназначены для семей, у которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 8 октября на заседании комиссии Федерального собрания России определили конкретные суммы для каждого субъекта России.

В Рязанской области на поддержку семей с детьми дополнительно выделили более 242 миллионов 450,7 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Выплаты предназначены для семей, у которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 8 октября на заседании комиссии Федерального собрания России определили конкретные суммы для каждого субъекта России.

«Средства регионам выделяются по поручению Президента Российской Федерации. Решение Комиссии подписано, Правительство Р. Ф. рассматривает такие вопросы в оперативном порядке, и, соответственно, регион получит субсидии в виде межбюджетных трансфертов в самое ближайшее время», — сказал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров Андрей Макаров.

Губернатор Николай Любимов отметил, что средства направят на поддержку «незамедлительно».

"Затраты на поддержку семей с детьми в период пандемии для региона очень существенны, поэтому помощь федерального центра нам необходима", — сказал глава Рязанской области.