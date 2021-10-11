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В Рязани задержали мужчину, ограбившего две квартиры за одну ночь
В полицию обратилась рязанка, которая сообщила, что из ее квартиры пропали два телефона, ноутбук, ювелирные изделия и серебряные ложки. Следов взлома на двери или окнах не было.

В Рязани задержали мужчину, ограбившего две квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась рязанка, которая сообщила, что из ее квартиры пропали два телефона, ноутбук, ювелирные изделия и серебряные ложки. Следов взлома на двери или окнах не было.

Полиция выехала на место и смогла установить вора. 41-летнего мужчину задержали, когда он вернулся в гостинице, где поселился.

Выяснилось, что ночью злоумышленник проник в одну из квартир в Рязани, где была открыта дверь. В другую он попал через открытое окно. В первой квартире он украл золотую цепочку, цепь, кулон, часы, планшет, два телефона и серебряные ложки. После этого он вышел и увидел в другом доме открытое окно, в которое решил проникнуть. В квартире он увидел женскую сумку с 25 тысячами, а также нож.

Оперативники изъяли похищенные деньги и ценности.

Мужчина был ранее судим за квартирные кражи, 25 сентября он вышел на свободу. Он попал в тюрьму еще в подростковом возрасте и суммарно пробыл в заключении более 23 лет. Накануне он приехал в Рязань на «гастроли».

Его также подозревают еще в одной краже из квартиры в Иванове. В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Проводится расследование.