В Рязани столкнулись две легковушки
Авария случилась напротив школы № 34 по улице Гагарина.
В Рязани произошло ДТП с участием двух легковушек. Кадры с места аварии в понедельник, 11 октября, опубликовали пользователи в социальных сетях.
Авария случилась напротив школы № 34 по улице Гагарина. Судя по кадрам, дорогу не поделили «ВАЗ 2107» и KIA.
Оба автомобиля получили незначительные повреждения.
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на момент 9:00 на данном участке дороги собрался небольшой затор.
Подробности уточняются.