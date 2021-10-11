В Рязани скончался профессор Академии ФСИН Дмитрий Сочивко

Он возглавлял общественную научно-исследовательскую лабораторию «Криминальная деструктивность личности». С 2007 года был главным редактором научного журнала «Прикладная юридическая психология», который входит в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ.

В Рязани скончался профессор кафедры общей и педагогической психологии доктор психологических наук Академии ФСИН Дмитрий Владиславович Сочивко. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Дмитрий Сочивко был был основателем научно-педагогической школы по психологическим наукам в области теории современной психодинамики личности, истории психологии и истории психодинамических учений.

Он возглавлял общественную научно-исследовательскую лабораторию «Криминальная деструктивность личности». С 2007 года был главным редактором научного журнала «Прикладная юридическая психология», который входит в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ.

Под его руководствам подготовили 11 диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора психологических наук.

«Мы скорбим. Светлая память об этом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории психологической науки. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Владиславовича Сочивко», — говорится в сообщении.