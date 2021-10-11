В Рязани мужчина украл продукты из супермаркета
На мужчину завели дело по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
В Рязани в супермаркете на Касимовском шоссе украли продукты. Об этом сообщила
На место приехала полиция. Оперативники задержали 32-летнего мужчину, который пронес товары мимо кассы.
Ранее выяснилось, что на рязанца завели административное дело за мелкое хищение.
Его доставили в полицию. На мужчину завели дело по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.