В России предложили штрафовать за уклонение от вакцинации

Вирусолог сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые принято платить сбор. По его словам, меру нужно рассматривать в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом.

Вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

«Любое тяжелое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», — объяснил специалист.

Вирусолог сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые принято платить сбор.

По его словам, меру нужно рассматривать в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом. Он также рассчитал сумму для штрафа. Лукашев считает, что ее нужно исходить от суммы ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей.

«Я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», — сказал вирусолог.

Напомним, в России за сутки коронавирусом заболели 29 409 человек.