\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
11°
Втр, 12
13°
Срд, 13
ЦБ USD 71.64 -0.35 12/10
ЦБ EUR 82.93 -0.19 12/10
Нал. USD 71.10 / 72.50 13:22
Нал. EUR 82.40 / 83.28 13:22
Новости
Публикации
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 2021 18:04
22 973
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
3 633
Ростсельмаш разработал интеллектуальные системы для сельхозбизнеса
Новые интеллектуальные системы позволяют оптимизировать...
7 октября 09:40
3 656
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
13 877
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России предложили штрафовать за уклонение от вакцинации
Вирусолог сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые принято платить сбор. По его словам, меру нужно рассматривать в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом.

Вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Любое тяжелое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», — объяснил специалист.

Вирусолог сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые принято платить сбор.

По его словам, меру нужно рассматривать в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом. Он также рассчитал сумму для штрафа. Лукашев считает, что ее нужно исходить от суммы ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей.

«Я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», — сказал вирусолог.

Напомним, в России за сутки коронавирусом заболели 29 409 человек.