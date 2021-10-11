В найденной под Петербургом сумке оказались останки ребенка
Ранее в СМИ писали, что останки обнаружили около моста через реку Ижора в поселке Тельмана.
В сумке, которую нашли в реке под Петербургом, оказались останки ребенка. Об этом сообщил Life.
Предположительно, погибшего было около 9-12 лет. В воде тело плавало около года. В настоящее время личность ребенка устанавливается. Возбуждено уголовно дело по статье «Убийство».
Находку обнаружили около моста через реку Ижора в поселке Тельмана. Внутри сумки находилась металлическая проволока, завернутый в целлофановый пакет череп и почерневшие кости. К останкам была привязана гиря.