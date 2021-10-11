В музее истории ВДВ открылась выставка, подготовленная при участии Рязанского приборного завода

Государственный Рязанский приборный завод предоставил для экспозиции копии уникальных архивных и музейных материалов: чертежей и фотографий, документов и воспоминаний очевидцев, а также макет планера Г-11.

Выставка под названием «История применения планеров для ВДВ и их производство на заводе № 463 (в настоящее время — АО „Государственный Рязанский приборный завод“) к 80-летию полета первого десантного планера 2 сентября 1941 года» будет действовать до середины декабря.

Государственный Рязанский приборный завод предоставил для экспозиции копии уникальных архивных и музейных материалов: чертежей и фотографий, документов и воспоминаний очевидцев, а также макет планера Г-11.

«Наш завод, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище и музей истории ВДВ расположены на одной из старейших улиц Рязани — Семинарской. И нас объединяет не только эта улица, добрые партнерские отношения, но и история. Во время Великой Отечественной войны и вплоть до 1948 года наше предприятие выпускало планеры, которые использовались в воздушно-десантных войсках для выполнения боевых заданий, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Это очень интересная и малоизученная страница истории отечественной промышленности, авиации и ВДВ. Поэтому экспозиция, подготовленная совместными усилиями АО „ГРПЗ“, музея истории ВДВ и музея Дальней авиации, поможет рязанцам и гостям города узнать много нового о том, кем, каким образом и в каких условиях создавались и применялись эти летательные аппараты. Производство десантных планеров на предприятии в годы войны — это неустанный героический труд тысяч заводчан, их вклад в Великую Победу. Надеюсь, что экспозиция будет интересна посетителям и в первую очередь молодежи. Очень важно, чтобы правда о событиях тех лет и память о подвигах сохранялись на основе подлинных документальных свидетельств и воспоминаний поколения победителей».

За время Великой Отечественной войны завод выпустил 64 планера А-7, 195 планеров Г-11, 538 подвесных кабин, тысячи авиалыж и запчастей для летательных аппаратов. Производственные достижения 1013 тружеников предприятия были отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».