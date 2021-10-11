В Касимове скончалась врач Фатима Тугеева

Фатима Ахмедовна Тугеева родилась 18 июня 1927 года. Долгие годы она возглавляла возглавляла стоматологическую поликлинику Касимова.

В воскресенье, 10 октября, в Касимове умерла врач Фатима Тугеева. Об этом сообщили в городской группе «ВКонтакте».

Фатима Ахмедовна Тугеева родилась 18 июня 1927 года в городе Чугу-Чак Синьцзяньской провинции Западного Китая, где работал ее отец. Семья вернулась на родину в Касимов в 1932 году.

Окончила Рязанскую зубоврачебную школу и Московский медицинский стоматологический институт. После этого работала в Алтайском крае, а позже вернулась в Касимов. Она работала рентгенологом в городской больнице.

По ее инициативе в медучреждении оборудовали стоматологический кабинет. В 1970 году Фатима Тугеева стала главврачом стоматологического отделения. Долгие годы она возглавляла возглавляла стоматологическую поликлинику Касимова.

Отмечается, что под ее руководством медучреждение стало одним из лучших в Рязанской области.

Фатима Тугеева награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалями «За доблестный труд в Великую Отечественную войну», «Ветеран труда». В 2007 году Фатиме Ахмедовне Тугеевой присвоили звание «Почетный гражданин города Касимова».

Кроме того, в Касимове она преподавала занятия по татарскому языку и культуры в воскресной школе города.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Фатимы Ахмедовны. Примите искренние слова поддержки и сочувствия. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память о ней останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.