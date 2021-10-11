В 26 рязанских детских садах и 60 школах ввели карантин из-за коронавируса
В них проводят противоэпидемические мероприятия.
В 26 рязанских детских садах и 60 школах ввели карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в оперштабе.
В них проводят противоэпидемические мероприятия. Кроме того, подобные меры принимают в 14 ссузах и четырёх вузах из-за регистрации случаев заболевания COVID-19.
В оперштабе отметили, что ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.