Скончался экс-директор рязанского музыкального колледжа Александр Грущин

Александр Грущин работал в колледже имени Пироговых с 1961 года, с 1975 года начал возглавлять его. Он был руководителем учебного заведения в течение 17 лет.

Скончался бывший директор Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых, заслуженный работник культуры России Александр Федорович Грущин. Об этом сообщили в региональном минкультуры.

Александр Грущин работал в колледже имени Пироговых с 1961 года, с 1975 года начал возглавлять его. Он был руководителем учебного заведения в течение 17 лет.

«Александр Федорович воспитал огромное количество учеников, которые продолжили обучение в вузах России, играют в именитых духовых оркестрах, стали преподавателями в музыкальных школах, руководителями музыкальных коллективов», — отметили в сообщении.

В минкультуры выразили соболезнования в связи со смертью Александра Грущина.