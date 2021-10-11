Рязанские росгвардейцы задержали браконьера
Мужчина ловил рыбу незаконным способом.
В Рязани сотрудники Росгвардии совместно с представителями МВД на транспорте задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной добыче рыбы. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщила пресс-служба ведомства.
Нарушителя обнаружили ночью во время профилактического рейда по Оке. Он ловил рыбу с помощью остроги — этот способ запрещен российским законодательством.
Подозреваемого задержали и изъяли у него семь рыб.