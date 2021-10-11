Рязанка приютила у себя в квартире десять кошек и собаку
На женщину пожаловались соседи. По их рассказам, из квартиры, где содержатся животные, доносится «удушливый запах, от которого перехватывает дыхание и режет глаза».
Рязанка приютила в квартире собаку и десять кошек. Об этом сообщила ГТРК «
На женщину пожаловались соседи. По их рассказам, из квартиры, где содержатся животные, доносится «удушливый запах, от которого перехватывает дыхание и режет глаза».
По словам соседей, женщина на улицу не выходит, как и животные, которые живут в ее квартире. Местные жители неоднократно жаловались в различные инстанции, но справиться с проблемой им не удалось.