Роспотребнадзор приостановил ввоз китайской лапши в Россию

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая. Информация об этом размещена на сайте
Речь идет о кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри. В этих продуктах обнаружили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9%, что превышает их содержание в пять раз. Также на маркировке отсутствует информация об этих компонентах.
Ввоз продуктов запретили с 11 октября до особого распоряжения.
«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения РФ…