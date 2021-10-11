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Роспотребнадзор приостановил ввоз китайской лапши в Россию
Ввоз продуктов запретили с 11 октября до особого распоряжения.

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Речь идет о кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри. В этих продуктах обнаружили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве более 0,9%, что превышает их содержание в пять раз. Также на маркировке отсутствует информация об этих компонентах.

Ввоз продуктов запретили с 11 октября до особого распоряжения.

«С целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения РФ… с 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию РФ», — говорится в сообщении.