Появились подробности пожара в дачном доме в Спасском районе
Инцидент случился в селе Половское в субботу, 9 октября.
Рязанские спасатели назвали предварительную причину возгорания в доме в Спасском районе. Подробности опубликовало
Инцидент случился в субботу, 9 октября, в доме в селе Половское на улице Болотной. Тогда огонь повредил потолок второго этажа. По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный дымоход.
Владелец строения почувствовал запах дыма и увидел огонь в районе дымохода. Он решил потушить возгорание самостоятельно и полез на крышу. Однако мужчина не удержался, упал на землю и сильно повредил ногу — врачи диагностировали у него открытый перелом лодыжки.
Дом удалось спасти прибывшим пожарным.