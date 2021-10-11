Пользователь с сайта знакомств обманул рязанку на 400 тысяч рублей

Он попросил ее взять кредит на эту сумму и перевести ему.

Жительницу Александро-Невского района обманул пользователь с сайта знакомств. Подробности дела ИД «Пресса» рассказал начальник районного отделения полиции Александр Егоршин.

Рязанка рассказала, что 26 сентября на сайте знакомств начала общаться с мужчиной, который представился Денисом. В процессе переписки новый знакомый сообщил, что решил сделать ей денежный подарок и попросил сообщить номер своей карты. Через некоторое время деньги пришли в размере 14 тысяч рублей, но на другую карту. Позже мужчина пояснил, что ошибся и попросил вернуть лишние девять тысяч назад.

Спустя время на карту девушки вновь поступила сумма — 20 тысяч рублей. Денис сообщил, что снова ошибся и попросил перевести ему назад 19 тысяч, а тысячу оставить себе. Однако на следующий день новый знакомый попросил рязанку вернуть подаренные ей деньги и подтвердить перевод сотруднику банка, который ей позвонит. Мужчина пояснил, что этой суммы ему не хватает, чтобы оплатить кредит.

Через несколько дней новый знакомый попросил девушку взять кредит на 295 тысяч рублей, чтобы он смог оплатить свой кредит за квартиру. Рязанку это не насторожило и она, оформив займ, перевела деньги мужчине.

Номер Дениса, как только он получил деньги, стал для девушки недоступен.

Девушка подсчитала, что действия мошенника нанесли ей ущерб в размере 394 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».