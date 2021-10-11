Полиция рассказала подробности ДТП в Песочне
Примерно в 20:35 у дома № 1а по улице Зубковой 42-летняя жительница Рязанского района на Volkswagen Bora при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Nissan Sentra, за рулем которого был 35-летний мужчина.
Пресс-служба регионального управления МВД рассказала подробности ДТП, произошедшего в Песочне в воскресенье, 10 октября.
Примерно в 20:35 у дома № 1а по улице Зубковой 42-летняя жительница Рязанского района на Volkswagen Bora при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Nissan Sentra, за рулем которого был 35-летний мужчина.
Пострадала водитель Volkswagen. Ей оказали медпомощь.