Под Рязанью девушка украла золотую цепочку у десятилетней родственницы

Житель деревни Баграмово обратился в полицию и рассказал, что у его дочери украли золотую цепочку и крестик около школы. Выяснилось, что накануне к девочке подошла родственница и попросила дать ей цепочку на полчаса.

В Рыбновском районе задержали местную жительницу, которая украла у десятилетней девочки золотую цепочку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Житель деревни Баграмово обратился в полицию и рассказал, что у его дочери украли золотую цепочку и крестик около школы. Выяснилось, что накануне к девочке подошла родственница и попросила дать ей цепочку на полчаса. Она объяснила, что хочет подобрать в подарок ребенку кулон. Девочка поверила и отдала цепочку. Ни через полчаса, ни к вечером украшения не вернули.

Оказалось, что родственница, 20-летняя жительница Рыбного, проживает отдельно, они несколько раз встречались с девочкой. В последнее время девушка стала злоупотреблять спиртным. Ее осудили за кражу, также она подозревается в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Ведется расследование.

Полиция выяснила, что злоумышленница скрывается от правоохранителей. Она не живет дома, перестала общаться с давними знакомыми, не выходит на связь с родственниками. Оперативникам удалось найти ее новых приятелей. Рецидивистку разыскали и задержали.

Выяснилось, что она намеренно придумала историю про подарок. Цепочку она продала знакомому, а деньги потратила на спиртное.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.