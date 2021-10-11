«Почта России» запустила кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов

Благодаря новой услуге, корпоративные клиенты «Почты России» смогут получать деньги за проданный товар, не дожидаясь их поступления от покупателя.

«Почта России» запустила кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сервис разработан для интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей, которые часто отправляют посылки с наложенным платежом. Благодаря новой услуге, корпоративные клиенты «Почты России» смогут получать деньги за проданный товар, не дожидаясь их поступления от покупателя.

Сервис начнет работать с 18 октября. Воспользоваться услугой смогут компании, зарегистрированные в личном кабинете otpravka.pochta.ru «Почты России» и на постоянной основе отправляющие товары с наложенным платежом. Клиент сможет выбрать удобный способ получения финансирования — на счет в личном кабинете или на расчетный счет в любом банке.

Переплата для клиента будет составлять около двух рублей в день при среднем чеке в 3200 рублей. Погасить задолженность досрочно можно будет в любой момент и на любую сумму из ближайшего прихода наложенного платежа или денежным переводом с любого расчетного счета.

«Наложенный платеж, то есть сумма, которую адресат должен оплатить при получении посылки в почтовом отделении — очень удобная опция для покупателей, но продавцы товаров зачастую сталкиваются с кассовыми разрывами: когда товар уже продан и отправлен, а деньги за его продажу еще не пришли. Особенно остро это будет ощущаться в период высокого спроса — осенью и зимой, когда значительно вырастут продажи. Новый сервис по кредитованию селлеров даст возможность нашим клиентам оперативно получать средства за проданные товары по низкой ставке. Мы уверены, что это позволит продавцам и интернет-магазинам чувствовать себя увереннее и прямым образом повлияет на развитие магазинов и рост продаж», — прокомментировал заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

На этапе запуска проекта «Почта» реализует проект совместно с компанией Pim Solutions. В дальнейшем «Почта» готова работать с любой другой кредитной организацией, чтобы предоставить своим клиентам наиболее выгодные условия.