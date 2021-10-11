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Детектив семьи пропавшей Елены Логуновой ответила на обвинения рязанцев
Соответствующее сообщение появилось в ее Instagram.

Детектив семьи пропавшей Елены Логуновой, Екатерина Шумякина, ответила на обвинения рязанцев. Соответствующее сообщение появилось в ее Instagram в понедельник, 11 октября.

«Прочитала новости Рязани по прошедшим поискам Лены. Узнала много интересного: содрала денег с мамы Лены, устроила шоу, дала какие-то дикие комментарии по детям, пиарюсь. Даже комментировать не будут эту херню», — написала Шумякина.

Напомним, в субботу, 9 октября, возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой. Сначала добровольцы искали в районе 193-го км трассы М5 «Урал», после пошли на Сысоевское кладбище. Была найдена черная сумка, волонтеры пересматривали мусорные пакеты в лесополосе. Значимую информацию будут передавать следователям.

Фоторепортаж поисков 9 октября смотрите в разделе «Публикации».