Детектив семьи пропавшей Елены Логуновой ответила на обвинения рязанцев

Детектив семьи пропавшей Елены Логуновой, Екатерина Шумякина, ответила на обвинения рязанцев. Соответствующее сообщение появилось в ее Instagram в понедельник, 11 октября.
«Прочитала новости Рязани по прошедшим поискам Лены. Узнала много интересного: содрала денег с мамы Лены, устроила шоу, дала какие-то дикие комментарии по детям, пиарюсь. Даже комментировать не будут эту херню», — написала Шумякина.
Напомним, в субботу, 9 октября, возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой. Сначала добровольцы искали в районе 193-го км трассы М5 «Урал», после пошли на Сысоевское кладбище. Была найдена черная сумка, волонтеры пересматривали мусорные пакеты в лесополосе. Значимую информацию будут передавать следователям.
Фоторепортаж поисков 9 октября смотрите в разделе «Публикации».