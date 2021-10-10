Жители села в Рязанской области засняли неадекватное поведение матери шести детей

Жители села Екшур в Клепиковском районе сообщили о неадекватном поведении матери, у которой шесть детей. Пост с видео опубликован в соцсетях.

Жители села Екшур в Клепиковском районе сообщили о неадекватном поведении матери, у которой шесть детей. Пост с видео опубликован в соцсетях .

По словам автора, женщина сильно пьет и бьет дочек, а подразделение по делам несовершеннолетних бездействует.

«Одна девочка уже взрослая, ушла из семьи. Сейчас с ней проживают пять несовершеннолетних детей: все девочки, хорошие. Бывают, конечно, ссоры. Дело в том, что Татьяна пьет. Работает (около года), но это лишь потому, что кушать хочется, а так бы не работала. Все остальное время пьет. Она сама с Украины, но гражданство РФ уже получила. Девочки постоянно грязные, у них вши, часто болеют. Жилья своего нет, живут на съемном (платят за коммуналку), живут в старом общежитии, где нет ванны, кухни, туалет общий. В этом доме постоянно пьют и дерутся, ужасный дом», — говорится в сообщении.

По словам местной жительницы, в состоянии опьянения женщина теряет контроль над собой и избивает девочек, приводит домой пьяных мужчин, а в доме антисанитария.

«Девочки моются раз в неделю, а иногда и реже. Что касается еды, все плачевно. Несмотря на то, что она работает, женщина берет еду в долг. Сейчас две младшие девочки болеют ветрянкой, а мама пьет второй день. Местные органы опеки бездействует, они ее жалеют, но это не может больше так продолжаться. Очень жалко детей», — добавила автор поста.