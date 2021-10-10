Жители Рыбновского района просят помочь многодетной семье погорельцев

Жители Рыбновского района рассказали, что в деревне Высокое семья осталась без крова из-за серьезного пожара. Пост с просьбой о помощи погорельцам опубликован в соцсетях.

Жители Рыбновского района рассказали, что в деревне Высокое семья осталась без крова из-за серьезного пожара. Пост с просьбой о помощи погорельцам опубликован в соцсетях.

По словам автора, в доме жила большая семья, в том числе шесть детей.

«Сейчас семья нуждается в любой помощи. Очень нужны вещи, при пожаре подруга успела взять документы, вывести всех детей и бабушку. Детские вещи: девочки — одежда на рост 134 см, обувь 34 размер, одежда на рост 120 см, обувь 29 размер. Мальчики — одежда на рост 110 см, обувь 28 размер. Взрослые. Одежда женская — размер 44-46, обувь 37-38. Мужская одежда: размер 48-54, обувь 39-40, 45. По возможности оказать материальную помощь (номер карты 4276 1609 7749 6372, получатель Андрей Геннадьевич М.) По любому вопросу можете обращаться ко мне в сообщения или по телефону +7 (910) 614-98-97 , Андрей».

В МЧС рассказали подробности случившегося. ЧП произошло в воскресенье, 10 октября, сообщение о возгорании поступило в 12:16. Загорелся кирпичный дом 6 на 10 метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Здание полностью выгорело. На месте работали 11 человек и 4 единицы техники.

Напомним, пожар сняли на видео.