В селе Рыбновского района ввели карантин после случая бешенства у собаки

В селе Городище Рыбновского района ввели 60-дневный карантин после выявления бешенства у собаки. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

В селе Городище Рыбновского района ввели 60-дневный карантин после выявления бешенства у собаки. Об этом сообщают « Рязанские ведомости ».

Заболевание обнаружили в доме № 43 на улице Новой. Карантин будет действовать на территории села и всего Ходынинского сельского поселения.

На этот период запрещено лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить таких животных, за исключением вакцинированных против бешенства. Запретили также проводить ярмарки и выставки животных и другие мероприятия, связанные с их перемещением и скоплением.

Напомним, 30 сентября в рыбновскую райветстанцию обратился житель села Городище и рассказал, что его домашняя собака ведет себя странно, у нее сильно текут слюни. Собаку изолировали в присутствии специалистов, животное умерло утром 2 октября. На ветстанции животному поставили диагноз бешенство.