В Рязанской области еще 10 человек стали жертвами коронавируса

В Рязанской области еще 10 жителей скончались от коронавируса. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области еще 10 жителей скончались от коронавируса. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 1196 рязанцев.

За сутки зафиксировали 160 случаев заражения, всего — 43 788 в регионе. Выздоровел еще 161 житель области, всего перенесли болезнь 40 358 человек.

В России за сутки умерли 962 пациента с COVID-19, выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом.