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В Рязани за нарушение правил вакцинации могут приостановить деятельность компаний
В Рязанской области введена обязательная вакцинация работников в отдельных отраслях, за неисполнение деятельность организации могут приостановить. Об этом сообщает региональная опергруппа в воскресенье, 10 октября.

В Рязанской области введена обязательная вакцинация работников в отдельных отраслях, за неисполнение деятельность организации могут приостановить. Об этом сообщает региональная опергруппа в воскресенье, 10 октября.

«В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора напомнило об ответственности работодателей, которые не обеспечат вакцинацию 80% сотрудников к 1 ноября первым компонентом вакцины и 1 декабря — вторым компонентом вакцины. Санкции за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения могут предусматривать меры вплоть до приостановлении деятельности организации на срок до 90 суток», — говорится в сообщении.

Минздрав РФ утвердил порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19. На территории страны сейчас проходит экстренная вакцинация, которая проводится с учетом рекомендаций ВОЗ один раз в полгода, напоминает опергруппа.

Это касается граждан, которые подлежат вакцинации по эпидемическим показаниям спустя полгода после перенесенного заболевания или спустя полгода после предыдущей первичной вакцинации.