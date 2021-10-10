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В Рязани выставили на продажу Deep Club
Развлекательное заведение Deep Club, которое находится на проезде Завражнова, выставили на продажу. Объявление размещено на портале Avito. За здание в центре Рязани просят 85 миллионов рублей.

Развлекательное заведение Deep Club, которое находится на проезде Завражнова, выставили на продажу. Объявление размещено на портале Avito. За здание в центре Рязани просят 85 миллионов рублей.

Земельный участок находятся в собственности. Общая площадь — 2 225,1 кв. м, в состав входят ресторан с летней площадкой, банкетный зал с собственным танцполом, танцевальный клуб и административный этаж. Здание расположено на земельном участке площадью 700 кв. м, говорится в описании.

Также в объявлении указано, что к комплексу прикреплен Шахматный клуб, который соединен с основным здание подземной лестницей.

В Deep Club регулярно проходят концерты известных музыкантов и проводятся вечеринки.

Объявление о продаже здания ранее уже было опубликовано в августе. Тогда за него просили 90 миллионов рублей.