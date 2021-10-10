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В октябре аналитики прогнозируют ускорение инфляции до 7,5%
Аналитики заявили, что годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%. Это вернет ее на уровень июня 2016 года, приводит РИА Новости данные консенсус-прогноза.

Аналитики заявили, что годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%. Это вернет ее на уровень июня 2016 года, приводит РИА Новости данные консенсус-прогноза.

По официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, но в последних документах регулятор убрал его, отметив, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Прогноз планируется уточнить в октябре.

По словам аналитиков, основным фактором разгона инфляции в октябре останется продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах. При этом укрепление рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы.

Рост цен в августе и сентябре был поддержан единовременными выплатами, которые уже не окажут влияния на инфляцию в октябре, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Повышенную инфляцию сохраняют также многолетние пики цен на энергоносители, перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников для автомобилей в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, частично закрытые границы. Об этом рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По прогнозу аналитика департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Меньших, будет продолжаться рост цен на одежду, обувь, бытовые приборы. Старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов считают, что в секторе услуг ситуация останется стабильной по сравнению с сентябрем, а в сегменте непродовольственных товаров инфляция будет постепенно снижаться.