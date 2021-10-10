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В Москве электробус насмерть переехал упавшую женщину
В Москве на площади Киевского вокзала женщина упала под колеса электробуса и погибла. Трагедия произошла в воскресенье, 10 октября, около 19:00, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В Москве на площади Киевского вокзала женщина упала под колеса электробуса и погибла. Трагедия произошла в воскресенье, 10 октября, около 19:00, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Женщина упала на проезжую часть в тот момент, когда электробус подъезжал к остановке общественного транспорта, она получила травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что перед трагедией женщина выясняла отношения с мужчиной, у них произошла потасовка возле проезжей части. В ходе конфликта он толкнул женщину, и она упала под заднее колесо едущего электробуса.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.