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Стало известно, когда в Центральную Россию придет похолодание
Стало известно, когда в регионах Центральной России бабье лето сменится осенью. Об этом в воскресенье, 10 октября, на своей странице в Instagram написал ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Стало известно, когда в регионах Центральной России бабье лето сменится осенью. Об этом в воскресенье, 10 октября, на своей странице в Instagram написал ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, предстоящая неделя ознаменуется обратной стороной осени. Затянувшийся период старого бабьего лета продлится до вторника включительно. В начале недели в дневные часы воздух еще будет прогреваться до +9…+14, но потом ситуация в атмосфере станет меняться.

В среду будет идти мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся — ночью не ниже +4…+6, днем максимум до +10, добавил синоптик.

К концу недели дожди усилятся, за двое суток может пролиться до 20 мм осадков или около 1/3 месячного объема. Станет прохладнее, дневная температура составит +5…+10 градусов.

Во второй половине октября значимых всплесков тепла и холода не ожидается, и температура воздуха прогнозируется близкой к многолетней норме: —2…+3 в темное время суток, и +4…+9 градусов после полудня.

«Что же касается осадков, то их общее количество увеличится до 120% от положенного, тем самым будет частично нивелирован образовавшийся дефицит небесной влаги. Кроме того, в период с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России существует небольшая вероятность выпадения и первого мокрого снега, но „белые мухи“ будут таять еще в воздухе и носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер, не оставляющий на земле следов зимы», — подытожил Тишковец.