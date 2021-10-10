При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек

При крушении самолета L-410 погибли 16 человек, сообщает РИА Новости.

При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек, сообщает РИА Новости . По предварительным данным, как минимум семь пассажиров самолета выжили, пилоты погибли.

Машина упала после взлета с посадочной полосы Мензелинска. При жесткой посадке самолет разломился на двое, нос сильно смят.

На борту находились 23 человек, большинство из них парашютисты местного аэроклуба.

Известно, что что самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

Видео с места ЧП опубликовал RT.

Напомним, в воскресенье, 10 октября, в Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами на борту.