Детектив семьи пропавшей рязанки обратилась к ней в соцсетях

Детектив семьи пропавшей рязанки Елены Логуновой обратилась к жителям и самой девушке в соцсетях.
«Рязанцы, спасибо вам! Вы самые неравнодушные! Лена, мы будем тебя искать, пока не найдем», — написала Екатерина Шумякина в своем Instagram.
Напомним, ранее стало известно, что частный детектив намерена продолжать поиски девушки.
Напомним, накануне в 11:00 возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой. Сначала добровольцы искали в районе 193-го км трассы М5 «Урал», после пошли на Сысоевское кладбище. Была найдена черная сумка, волонтеры пересматривали мусорные пакеты в лесополосе. Значимую информацию будут передавать следователям.
Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову.
Фоторепортаж поисков 9 октября смотрите в разделе «Публикации».