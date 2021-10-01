Жильцы дома с обвалившейся крышей пожаловались на управляющую компанию

Им в квитки внесли новую строку — «софинансирование ремонта». По их мнению, это сделали незаконно.

Жильцы дома с обвалившейся крышей пожаловались на управляющую компанию. Об этом рязанцы рассказали журналистам портала Vidsboku .

Речь идет о доме № 25 корпус 3 по улице Зубковой. В середине августа в их доме обвалилась крыша. Тогда на место выезжали сотрудники горадминистрации и подтвердили дефект. В управлении энергетики и ЖКХ пообещали, что ремонт завершат в течение двух недель. Однако, по словам самих жильцов, вместо ремонта управляющая компания просто закрыла этаж.

«В апреле в нашем доме рухнула плита на техническом этаже, — рассказала председатель Совета дома Светлана Сирман. — Проломила лоджию и комнату задело, но, к счастью, никто не пострадал. Несколько месяцев управляющая компания не проводила никаких работ, они просто закрыли техэтаж».

Журналисты установили, что дом обслуживает управляющая компания «Рязанская МПМК № 3», которая принадлежит депутату гордумы Виталию Трубицину. Капитальный ремонт здания планировали давно — в этом году в доме был потом из-за протекания крыши. Однако его запланировали на 2029 год. Тем не менее еще в июле управляющая компания провела собрание, на котором сообщила жителям, что для проведения ремонта необходимо получить субсидию от городской администрации на сумму пять миллионов рублей, которая выдается только при пяти процентах софинансировании жителями необходимых работ.

«Сметы и документы на проведение ремонта меня насторожили, — сказала Светлана Сирман. — В документах были лишь проекты договоров, в них не было ни дат, ни сроков исполнения, ни всех необходимых подписей и печатей».

Спустя несколько недель жители дома увидели в платежках новую строку — «софинансирование ремонта». При этом никто из жителей, чьи подписи были указаны в документе управляющей компании, не давал согласие.

«В протоколах были подписи людей, которые в это время отдыхали в Солотче, — сказала она. — Я подходила к ним и спрашивала, подписывали ли они этот документ. Они удивились и сказали, что впервые слышат об этом».

Дополнительную оплату оценили в несколько тысяч рублей. Сами жители уверены, что сумма на проведение работ завышена, а смета — недостоверна.

«Гидроизоляция герметиком, бетонные конструкции, даже ультразвуковой контроль — ничего этого мы не видели, — сказала Светлана Сирман. — Автоподъемника, который указан в смете, тоже не было, хотя его „работа“ обошлась в 120 тысяч рублей. Весь ремонт проводят три гастарбайтера — и это, увы, не образное выражение. Они помазали с утра, а в обед ушли и сказали, что больше не придут сегодня. Их труд, согласно смете, оценили в 440 тысяч рублей. Я не уверена, что им действительно заплатят такие деньги».

Жители дома уверены, что большая часть из перечня работ осталась только на бумаге, и опасаются, что обрушение может случиться вновь.