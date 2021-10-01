Вильфанд рассказал, как начнется октябрь в Центральной России
Осадков не будет первые пять-семь дней. Ожидается облачная погода, но будет «пробиваться солнце».
В Европейской России в первую неделю октября не ожидается осадков благодаря мощному антициклону. Об этом
«Область высокого давления мощная в центре Европейской России стоит и ничто ее не сдвинет», — сказал специалист.
Он отметил, что осадков не будет первые пять-семь дней. По его словам, ожидается облачная погода, но будет «пробиваться солнце».