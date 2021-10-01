В Рязанской области за сутки выявили 140 случаев заражения коронавирусом

Всего число заболеваний в регионе с начала пандемии достигло 42 453. За сутки выздоровели 125 человек, всего — 38 805. За сутки скончались два человека, всего с начала пандемии — 1 118.

В Рязанской области за сутки выявили 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболеваний в регионе с начала пандемии достигло 42 453. За сутки выздоровели 125 человек, всего — 38 805. За сутки скончались два человека, всего с начала пандемии — 1 118.

В России за сутки заболели 24 522 человека, всего число заражений по стране достигло 7 535 548.

За сутки выздоровели 19 955 человек, всего — 6 692 722. За сутки скончались 887 человек, всего с начала пандемии умерли 208 142 человека.