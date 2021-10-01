В Рязани скончался ветеран журналистики Анатолий Лисин

Долгое время он был собкором Всесоюзного радио по центральным регионам России, в том числе — по Рязанской области. Он также являлся членом Союза журналистов России.

Ушел из жизни ветеран региональной журналистики Анатолий Лисин. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили « Рязанские Ведомости ».

Анатолий Лисин в 1944 году был призван в армию и принимал участием в боевых действиях. Его подвиг отмечен орденом Отечественной войны 2 степени, 15 медалями, в том числе медалью «За освобождение Кореи».

В армии он принимал участие в армейской газете. После этого окончил факультет журналистики Ленинградского госуниверситета. Долгое время он был собкором Всесоюзного радио по центральным регионам России, в том числе — по Рязанской области. Он также являлся членом Союза журналистов России.

«Правление Рязанского регионального отделения Союза журналистов России с глубоким прискорбием извещает о смерти на 96-ом году ветерана российской журналистики, заслуженного работника культуры России, почетного радиста СССР, участника Великой Отечественной войны Анатолия Павловича Лисина», — говорится в сообщении.