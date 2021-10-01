В Рязани ищут очевидцев июльского ДТП с подростком
ДТП произошло примерно в 7:50 у дома № 6 по улице Сельских Строителей. 17-летний рязанец на мотоцикле Jinni Sport столкнулся с Hyundai Solaris, которым управляла 27-летняя девушка.
Полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклом, произошедшего 27 июля. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 7:50 у дома № 6 по улице Сельских Строителей. 17-летний рязанец на мотоцикле Jinni Sport столкнулся с Hyundai Solaris, которым управляла 27-летняя девушка.
Мотоциклиста госпитализировали с травмами.
Всех, у кого есть информация о ДТП, попросили обращаться по номеру: (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.