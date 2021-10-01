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В Песочне мотоциклист сбил женщину
Последствия аварии попали на видео. По словам автора ролика, мотоциклист сбил женщину.

Вечером в пятницу, 1 октября, в Рязани произошло ДТП в Дашково-Песочне. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Последствия аварии попали на видео. По словам автора ролика, мотоциклист сбил женщину.

«Мотоциклист, который ее сбил, судя по всему был молодой парень, и был в состоянии шока, пометался около этой женщины и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

По словам очевидца, женщину увезли на скорой. Информация уточняется.