В Песочне мотоциклист сбил женщину
Последствия аварии попали на видео. По словам автора ролика, мотоциклист сбил женщину.
Вечером в пятницу, 1 октября, в Рязани произошло ДТП в Дашково-Песочне. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
Последствия аварии попали на видео. По словам автора ролика, мотоциклист сбил женщину.
«Мотоциклист, который ее сбил, судя по всему был молодой парень, и был в состоянии шока, пометался около этой женщины и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.
По словам очевидца, женщину увезли на скорой. Информация уточняется.