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В октябре в Рязани изменится работа общественного транспорта
Изменения внесут в работу маршрутов №№ 62М2, 42 М² и троллейбусных маршрутов №№ 2 и 12. С 1 октября в течение месяца в автобусах № 62М2 горожане смогут оплатить проезд картами «Умка» льготной стоимости. Напомним, маршрут автобуса продлили до «Олимпийского городка».

В октябре в Рязани изменится работа общественного транспорта. Об этом сообщил сайт мэрии.

Изменения внесут в работу маршрутов №№ 62М2, 42 М² и троллейбусных маршрутов №№ 2 и 12. С 1 октября в течение месяца в автобусах № 62М2 горожане смогут оплатить проезд картами «Умка» льготной стоимости. Напомним, маршрут автобуса продлили до «Олимпийского городка».

С 1 октября автобусы № 42М2 в прямом и обратном направлении будут заезжать для посадки и высадки пассажиров в Недостоево до остановки «улица Сельских строителей, 2».

Также мэрия внесла изменения в движение троллейбусов №№ 2 и 12. Троллейбусный маршрут № 2 продлили до остановки пункта «Октябрьский городок», а конечной остановкой троллейбусов маршрута № 12 станет «Памятник Полетаеву». Изменения вступят в силу с 4 октября.