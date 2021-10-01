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В Клепиковском районе поймали пьяного 38-летнего водителя на «ВАЗе»
Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы.

В Клепиковском районе поймали пьяного мужчину на автомобиле «ВАЗ». Подробности приводит региональное УМВД.

Нарушителя обнаружили вблизи дома № 1а по улице Строителей. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки водителя. В ходе разговора выяснилось, что водитель нетрезв. Алкотестер показал 1,157 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы.