В Клепиковском районе поймали пьяного 38-летнего водителя на «ВАЗе»
Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы.
В Клепиковском районе поймали пьяного мужчину на автомобиле «ВАЗ». Подробности приводит региональное
Нарушителя обнаружили вблизи дома № 1а по улице Строителей. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки водителя. В ходе разговора выяснилось, что водитель нетрезв. Алкотестер показал 1,157 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы.