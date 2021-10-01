В Ермишинском районе волки загрызли трех коз и собаку

Очевидцы отметили, что это не первый случай, когда животные подходят к населенным пунктам.

В Ермишинском районе появились воли. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила ИД « Пресса ».

В среду, 29 сентября, в поселке Игошино волки загрызли трех коз. Чуть позже, в Ермиши, — собаку.

Очевидцы отметили, что это не первый случай, когда животные подходят к населенным пунктам.

«Отстреливать животных может каждый желающий. Лицензии на их добычу не предусмотрено», — рассказал охотовед Юрий Мирошкин.

При этом он напомнил, что стрельба в населенных пунктах запрещена.