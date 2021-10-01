Стали известны подробности спасения девочки от педофила в Подмосковье

Ранее стало известно, что преступник — уроженец Рязанской области.

Стали известны подробности спасения ученицы младших классов от насильника в подмосковном Домодедово. Об этом сообщила « МК ».

Спасителями девочки стала супружеская пара. Выяснилось, что когда насильник убедил девочку пройти с ним за гаражи, картину заметил водитель такси. В этот момент он ждал свою жену, которая отправилась за покупками. Почувствовав неладное, таксист подъехал ближе, но преступник заметил его и убежал.

Когда пара подошла к девочке — та была сильно напугана. Она рассказала, что неизвестный предложил ей подзаработать.

Вскоре полиции удалось задержать 51-летнего рязанца, который и был тем самым насильником. В общей сложности он провел 31 год в местах лишения свободы за побои и преступления сексуального характера.