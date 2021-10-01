Скончался доцент РГАТУ Сергей Малюгин

Гражданская панихида пройдет 3 октября 2021 года в 10 часов по адресу: улица Вишневая, дом 35 (учебный корпус № 2 Рязанского агротехнологического университета имени Костычева).

В пятницу, 1 октября, скончался доцент кафедры строительства инженерных сооружений и механики Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева Сергей Герасимович Малюгин. Об этом сообщили в вузе.

Малюгин скончался на 72 году жизни.

Сергей Герасимович родился 3 января 1950 года в с. Задубровье Шиловского района Рязанской области. Он окончил факультет механизации сельского хозяйства (инженерный факультет) в 1976 году. Начал работать инженером строительной лаборатории областного управления строительства, а позже занимал ведущие посты в «Агроспецстрое», ремонтно-строительном тресте «Рязаньоблгражданстрой» и АО «Рязаньоблгражданреконструкция».

В вузе Сергей Малюгин работал с 1996 года ассистентом кафедры безопасности жизнедеятельности. В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук и в 2001 году ему присвоили звание доцента. Он был замдекана факультета механизации сельского хозяйства, заведующим кафедрой автомобильных дорог и гидравлики, заместителем декана автодорожного факультета.

С 2014 года работал в должности доцента кафедры строительства инженерных сооружений и механики РГАТУ имени Костычева.

В университете рассказали, что Сергея Малюгина награждали почетным знаком губернатора «За усердие», почетными грамотами министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, министерства строительного комплекса Рязанской области, Рязанского агротехнологического университета.

«Ушел из жизни отзывчивый человек, с добрым сердцем и открытой душой, мудрый наставник, грамотный, компетентный, хороший организатор, профессионал в своем деле, надежный коллега и оптимист по жизни», — отметили в вузе.

Коллектив преподавателей и студентов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося.

Гражданская панихида пройдет 3 октября 2021 года в 10 часов по адресу: улица Вишневая, дом 35 (учебный корпус № 2 Рязанского агротехнологического университета имени Костычева).