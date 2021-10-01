Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 8,4% годовых

Повышение ставки на 0,4 процентного пункта произошло с 1 октября.

Сбербанк повысил базовые ставки по ипотеке до 8,4% годовых. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сайт кредитной организации.

Повышение ставки на 0,4 процентного пункта произошло с 1 октября. Так, ставка на покупку квартиры в новостройке теперь составляет 8,4% годовых, а на вторичном рынке — с 8,1% до 8,5%. Для молодых семей ипотека на жилье на вторичном рынке составит 8,1% вместо прежних 7,7%.

Кроме того, повысилась ставка и на рефинансирование ипотеки другого банка — его теперь можно оформить под 8,2% вместо 7,9%.

Кредиты по новым ставкам будут выдавать лишь при наличии зарплатной карты Сбербанка, первоначального взноса от 20% стоимости квартиры, страхования жизни и жилья, а также электронной регистрации сделки. При этом покупать жилье заемщик должен на сайте сервиса «ДомКлик», иначе ставка вырастет на 0,3 процентного пункта.