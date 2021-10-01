Рязанские охотники подали в суд на губернатора Любимова

Общество охотников и рыболовов недовольно новым постановлением главы региона.

В губернатора Рязанской области Николая Любимова подали в суд. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила « Новая газета ».

С исковым заявлением к главе региона обратилось Рязанское областное общество охотников и рыболовов. Они требуют признать недействительным постановление, лимитирующее добычу охотничьих ресурсов по области.

Постановление выпускаются ежегодно, однако на этот раз число разрешенных к уничтожению зверей сократили. Например, лосей можно убить лишь 344, а не 366, как годом ранее.

Журналисты отметили, что заявление истцу вернули. Этот поступок аргументировали тем, что делами об изменении нормативно-правовых актов должны заниматься в другом суде.

Иск в отношении губернатора подало само руководство общества, а именно его председатель Владимир Буянов.

Фото Рязанского общества охотников и рыболовов