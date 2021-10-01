\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
11°
Сбт, 02
13°
Вск, 03
13°
ЦБ USD 72.92 0.26 02/10
ЦБ EUR 84.46 0.15 02/10
Нал. USD 72.6 / 73.65 16:24
Нал. EUR 84.45 / 85.10 16:35
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
5 часов назад
1 856
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
Вчера 11:26
2 156
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
3 265
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
4 446
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские охотники подали в суд на губернатора Любимова
Общество охотников и рыболовов недовольно новым постановлением главы региона.

В губернатора Рязанской области Николая Любимова подали в суд. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила «Новая газета».

С исковым заявлением к главе региона обратилось Рязанское областное общество охотников и рыболовов. Они требуют признать недействительным постановление, лимитирующее добычу охотничьих ресурсов по области.

Постановление выпускаются ежегодно, однако на этот раз число разрешенных к уничтожению зверей сократили. Например, лосей можно убить лишь 344, а не 366, как годом ранее.

Журналисты отметили, что заявление истцу вернули. Этот поступок аргументировали тем, что делами об изменении нормативно-правовых актов должны заниматься в другом суде.

Иск в отношении губернатора подало само руководство общества, а именно его председатель Владимир Буянов.

Фото Рязанского общества охотников и рыболовов