Рязанцам сообщили о рейдах по соблюдению масочного режима
30 сентября рейды по соблюдению масочного режима прошли на остановка общественного транспорта в Советском районе.
В Рязани полиция совместно с сотрудниками управления по делам ГОЧС продолжает проводить рейды по соблюдению безопасности и использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. Об этом сообщил
30 сентября рейды по соблюдению масочного режима прошли на остановка общественного транспорта в Советском районе. С 30 горожанами провели беседы о необходимости соблюдения масочного режима. На одного нарушителя составили протокол.