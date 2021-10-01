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Рязанцам напомнили о налоговом вычете за занятия физкультуой и спортом
Претендовать на налоговый вычет могут граждане, если на дату фактически произведенных расходов физкультурно-спортивная организация и оплаченные физкультурно-спортивные услуги включены в соответствующий перечень, формируемый Минспортом России. Также можно учесть расходы на платные услуги, оказанные детям до 18 лет.

Рязанцы могут возместить расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, начиная с 2022 года. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Сделать это можно, заявив вычет НДФЛ. Претендовать на налоговый вычет могут граждане, если на дату фактически произведенных расходов физкультурно-спортивная организация и оплаченные физкультурно-спортивные услуги включены в соответствующий перечень, формируемый Минспортом России. Также можно учесть расходы на платные услуги, оказанные детям до 18 лет.

На данный момент правительство утвердило два нормативных акта: распоряжение от «Об утверждении перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг» и постановление от «Об утверждении правил формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности». Документы были разработаны Минспортом России.

В список услуг, за которые можно получить налоговый вычет, входят:

  • Физкультурно-оздоровительные услуги по физической подготовке и физическому развитию.
  • Физкультурно-оздоровительные услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый раздел Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов России, муниципальных образований.
  • Физкультурно-оздоровительные услуги по разработке программ занятий физической культурой, соответствующих тренировочных планов.

Минспорт Рязанской области начал принимать сведения от организаций и индивидуальных предпринимателей, которые в качестве основного вида деятельности оказывают физкультурно-спортивные услуги. Ведомство составит перечень учреждений, за занятия в которых можно получить вычеты.

Перечень необходимых документов указан в пункте 4 постановления правительства России от 06.09.2021 № 1501 «Об утверждении правил формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности».

Документы и заявления принимаются до 15 октября 2021 года по адресу: Рязань, улица Полонского, дом № 1/54, кабинет № 10 (понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45). Информация по телефону: 25-42-17.