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Российским дачникам напомнили о штрафах до 50 тысяч рублей за мусор
Согласно законам, земельные участки необходимо использовать по назначению, а не как свалку для мусора и бытовых отходов. За нарушение владельцев участков могут привлечь к административной ответственности.

Российским дачникам напомнили о штрафах до 50 тысяч рублей за мусор. Слова юриста Сергея Савельева привел Life.

Согласно законам, земельные участки необходимо использовать по назначению, а не как свалку для мусора и бытовых отходов. За нарушение владельцев участков могут привлечь к административной ответственности.

«За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по части четвертой статьи 8.8 КоАП и на них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей», — напомнил Савельев.

Кроме того, землевладельца могут привлечь и за порчу земли. В этом случае штраф составит три-пять тысяч рублей.

Юрист также напомнил и про осторожность при разведении костров для сжигания мусора. По правилам противопожарной безопасности нарушение грозит гражданину административной ответственностью по статье 20.4 КоАП — от двух до пяти тысяч рублей.