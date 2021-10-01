Российский академик предположил, что объявлений о сборе средств на больных детей станет меньше

Свое мнение академик высказал на научно-практической конференции «Диагностика и лечение анемий в XXI веке», которая прошла в Рязанском медицинском университете.

Президент национального исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева академик Александр Румянцев предположил, что в скором времени объявлений о сборе средств на лечение больных детей в России станет меньше. Свое мнение академик высказал на научно-практической конференции «Диагностика и лечение анемий в XXI веке», которая прошла в Рязанском медицинском университете.

По мнению Александра Румянцева сейчас в основном собирают средства не родители, а благотворительные фонды. Деньги идут чаще всего на покупку лекарств, не зарегистрированных или не производящихся в России.

«Сегодня некоторые из них действительно стоят очень дорого: десятки миллионов рублей. К счастью, теперь дополнительные два процента налога с доходов богатых россиян собираются в государственном фонде, который уже начал оказывать помощь. Например, наш центр получил на год 60 миллиардов рублей. Думаю, что скоро объявлений о сборе средств станет меньше», — высказал свое мнение академик.

О новых поколениях лекарств, которые исправляют реакцию организма на внешнее воздействие или борются с конкретными клетками — например, опухолевыми, — рассказал доктор медицинских наук Михаил Мощанов. Он упомянул о создании «живых лекарств», когда клетки крови, взятые у самого пациента, изменяются так, что после введения обратно в его организм успешно борются с болезнью.

Действительно, стоимость некоторых препаратов очень высока. Например, инъекция одного из препаратов, лечащих спинальную мышечную атрофию, стоит 175 миллионов рублей. Но если сделать ее в первые недели жизни ребенка, развития болезни можно избежать совсем.

По словам директора научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ профессора Валерия Демихова, в Рязани с каждым годом все лучше лечат онкологические и гематологические заболевания у детей. Большую помощь должны оказать новые программы изучения генетики и иммунитета всех новорожденных в самом начале их жизни, которые будут внедряться в нашем регионе.