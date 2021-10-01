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Ретейлеры и власти опровергли информацию о перебоях с поставками «Доширака»
Ранее информация об исчезновении лапши и картофельного пюре быстрого приготовления появилась в СМИ. Сообщалось, что перебои с поставками связаны с приостановкой работы завода в Рязани.

В компании X5 Group опровергли проблемы с поставкой продуктов быстрого приготовления «Доширак». Об этом передает РБК.

Ранее информация об исчезновении лапши и картофельного пюре быстрого приготовления появилась в СМИ. Сообщалось, что перебои с поставками связаны с приостановкой работы завода в Рязани.

РБК направил запросы в «Магнит», «Ленту», «Ашан» и «Командор». Источник рассказал изданию, что у партнера есть «небольшие ограничения» с поставками, но они касаются только дистрибьюторов.

Минсельхоз Рязанской области сообщил, что предприятие продолжает работу.

«По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было», — сказал представитель регионального ведомства Алексей Лавренев. Он отметил, что в министерстве разберутся, почему нет продукции в регионах за Уралом, о чем сообщили СМИ.

Он также упомянул письмо, распространенное еще летом, в котором говорилось о приостановке производства на рязанском заводе «по техническим причинам». По его словам, его разослали «в связи с модернизацией предприятия для предупреждения возможных инцидентов». В сообщении добавили, что предприятие работает в штатном режиме.